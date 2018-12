Fechten - Köln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann geht neue Wege. Die 35-Jährige lädt an diesem Mittwoch von 18.00 Uhr an zu einer Talkrunde im Deutschen Sport & Olympia Museum in Köln. Unter den etwa 150 Gästen werden auch Veronika Rücker als Vorstandschefin des Deutschen Olympischen Sportbundes und Michael Ilgner als Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Sporthilfe erwartet. Die neue Netzwerkveranstaltung hat die Bezeichnung "Touché - Treffer setzen mit Britta Heidemann".

Die ehemalige Degenfechterin hatte Anfang Februar ihre sportliche Karriere beendet. Heidemann war 2007 in St. Petersburg Weltmeisterin, 2008 in Peking Olympiasiegerin und 2009 in Plowdiw Europameisterin geworden.