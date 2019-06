Knappes Aus im EM-Viertelfinale für deutsche Degendamen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Die deutschen Degendamen haben zum Abschluss der Fecht-Europameisterschaften in Düsseldorf eine Überraschung verpasst. Beim 43:45 im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Frankreich fehlten dem Leverkusener Trio Alexandra Ndolo, Alexandra Ehler und Ricarda Multerer sowie Beate Christmann aus Tauberbischofsheim am Samstag nur zwei Treffer. Im Achtelfinale hatte sich das deutsche Quartett zuvor gegen Spanien mit 45:21 durchgesetzt. Vor einem Jahr war Deutschland bei der EM in Novi Sad in diesem Wettbewerb Siebter.