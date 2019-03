Säbelfechter Max Hartung gewinnt Weltcup in Budapest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Budapest (dpa) - Fecht-Europameister Max Hartung hat das zweite Säbel-Weltcupturnier seiner Karriere gewonnen. Der 29-Jährige aus Dormagen setzte sich am Samstag im Finale von Budapest gegen Südkoreas Weltranglistendritten Oh Sanguk mit 15:12 durch. In der Vorschlussrunde hatte Hartung den Rumänen Tiberiu Dolniceanu mit 15:5 und davor im Viertelfinale den WM-Zweiten Eli Dershwitz aus den USA mit 15:12 bezwungen. Für Hartung war es nach Madrid 2017 der zweite Weltcupsieg. In diesem Jahr hatte der Deutsche in Warschau und Padua bereits zweimal Rang drei erreicht.