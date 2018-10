Bahnrekorde durch Olympiasieger aus Holland: Beckert Vierter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Inzell (dpa) - Gleich zum Auftakt der Eisschnelllauf-Saison haben die niederländischen Olympiasieger Kjeld Nuis und Sven Kramer mit Bahnrekorden in Inzell für Furore gesorgt. Auch der Erfurter Patrick Beckert war mit seinem Saisoneinstieg als Vierter über 5000 Meter zufrieden. "Ein gutes erstes Rennen mit neuen Icon-Kufen" verkündete der Olympia-Siebte aus Erfurt via Facebook, nachdem er die Strecke bei den Testrennen in 6:22,43 Minuten absolviert hatte.

Er war damit aber fast zwölf Sekunden langsamer als Olympiasieger Kramer, der in 6:10,97 Minuten seine eigene Bestmarke aus dem Vorjahr um 43 Hundertstelsekunden verbesserte. Sein Landsmann Kjeld Nuis durchbrach über 1000 Meter in 1:07,70 Minuten als erster Eissprinter in Inzell die 1:08-Minuten-Barriere. Der 1000-Meter-Champion von Pyeongchang war mit seinem Bahnrekord 0,54 Sekunden schneller als bei seiner bisherigen Bestmarke aus dem Jahr 2017.

Die Berlinerin Bente Pflug (vormals Kraus) war bei ihrem Comeback nach verletzungsbedingt verpasster Olympia-Saison über 5000 Meter in 7:20,29 Minuten vor Team-Olympiasiegerin Stephanie Beckert (7:22,73) erfolgreich.