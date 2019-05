Eislauf-Show "Holiday on Ice" geht in die Luft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei der Eislauf-Show "Holiday on Ice" müssen Zuschauer künftig nicht nur auf die Eisfläche, sondern auch nach oben schauen. "Wir werden in die Luft gehen. Es wird sehr viel Fliegerei in verschiedenster Art und Weise geben", sagte Kreativdirektor Robin Cousins am Dienstag in Hamburg. Das neue Programm mit dem Namen "Supernova - Journey to the Stars" geht im November 2019 auf die Reise und soll das Publikum aus einer arktischen Welt in den Weltraum mitnehmen, ergänzte Showchef Peter O'Keeffe.

Neu im Team ist Sängerin Sarah Lombardi. Die 26-Jährige werde als Gaststar bei einem Teil der geplanten Shows mitlaufen. Lombardi hatte 2019 die ProSieben-Show "Dancing on Ice" gewonnen.

Nicht auf der Eisfläche werden dagegen die Eiskunstlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot zu sehen sein. Zumindest vorerst. Savchenko erwartet im Oktober ein Baby und will deshalb in diesem Jahr zunächst eine Eislauf-Pause einlegen.

"Holiday on Ice" tourt seit 76 Jahren mit seinen Programmen durch die Welt. Seitdem haben den Angaben zufolge mehr als 330 Millionen Zuschauer die etwa 105 Eisshows gesehen.