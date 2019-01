Topstürmer Draisaitl erstmals bei NHL-All-Star-Game dabei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

San Jose (dpa) - Deutschlands Eishockey-Topstürmer Leon Draisaitl darf zum ersten Mal am All-Star-Game der NHL teilnehmen. Der Stürmer der Edmonton Oilers wurde für die Partie am 26. Januar in San Jose von den Fans gewählt und rückt nachträglich in den Kader der Pacific Division.

Der 23-Jährige hat in dieser Saison bislang 54 Scorerpunkte gesammelt, darunter 23 Tore und 31 Vorlagen. Dennoch war er zunächst bei der Vergabe der Kaderplätze nicht berücksichtigt worden. Neben Draisaitl wurde bei dem Fan-Votum für Jeff Skinner (Buffalo Sabres), Kris Letang (Pittsburgh Penguins) und Gabriel Landeskog (Colorado Avalanche) gestimmt. Mehr als 11,5 Millionen Stimmen wurden bei der weltweiten Wahl abgegeben, wie die NHL mitteilte.