Russland, Finnland und Slowakei feiern Auftaktsiege

Bratislava/Kosice (dpa) - Gastgeber Slowakei hat überraschend sein Auftaktspiel der Eishockey-Weltmeisterschaft gegen den Mitfavoriten USA mit 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) gewonnen.

Mit Euphorie und Leidenschaft rang der Weltmeister von 2002 in Kosice das mit etlichen NHL-Topstars um Patrick Kane von den Chicago Blackhawks besetzte US-Team nieder. Am ersten Spieltag hatte zuvor in der deutschen Vorrundengruppe A Finnland ebenfalls etwas überraschend Kanada mit 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) besiegt. Dabei traf Kaapo Kakko von TPS Turku doppelt.

Bei beiden Teams sind in diesem Jahr die besten Spieler nicht dabei. Die Finnen etwa haben nur zwei NHL-Spieler im Kader. Die Kanadier müssen zudem auf Star-Stürmer John Tavares von den Toronto Maple Leafs verzichten. Der 28-Jährige war wegen einer nicht näher definierten Oberkörper-Verletzung kurz vor dem WM-Start abgereist. Der Olympiasieger von 2014 war einziger echter NHL-Topstar im Kader Kanadas. Unter anderem Sidney Crosby hatte seine Teilnahme abgesagt.

In der Gruppe B in Bratislava besiegte Tschechien Titelverteidiger Schweden mit 5:2 (1:0, 1:2, 3:0). WM-Top-Favorit Russland hatte zuvor ebenfalls 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) gegen Norwegen gewonnen. Der Olympiasieger, der mit nahezu allen Topstars bei der WM angetreten ist, will erstmals seit fünf Jahren wieder Weltmeister werden. Nach Angaben des Ausrichters waren alle vier Spiele am ersten Spieltag der WM ausverkauft.