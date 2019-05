NHL-Playoffs: Blues gleichen Serie gegen San Jose aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

St. Louis (dpa) - Den St. Louis Blues ist im Finale der Western Conference der Serienausgleich gelungen. Sie gewannen gegen die San Jose Sharks Spiel vier in den Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit 2:1 (2:0, 0:0, 0:1). In der Best-of-Seven-Serie steht somit es 2:2.

Die Blues erwischten einen Blitzstart und gingen nach 35 Sekunden durch Ivan Barbashev in Führung. Tyler Bozak legte noch vor dem Ende des ersten Abschnitts nach (18.). Den Sharks gelang durch Tomáš Hertl nur noch der Anschlusstreffer (47.). Die Gastgeber konnten sich auf ihren starken Rückhalt verlassen: Torwart Jordan Binnington brachte es auf 29 Paraden. Spiel fünf wird am Sonntag in San Jose ausgetragen.