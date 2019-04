München zittert um Final-Einzug - Spiel sieben entscheidet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa) - Außenseiter Augsburger Panther hat Titelverteidiger EHC Red Bull München in ein entscheidendes siebtes Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gezwungen.

Der Hauptrunden-Dritte gewann vor eigenem Publikum mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Dank der Treffer von Adam Payerl in der 40. und 60. Minute glich Augsburg die Serie zum 3:3 nach Siegen aus.

Die Entscheidung über den Finalgegner der Adler Mannheim fällt damit erst am Dienstag in Spiel sieben in München. Vier Erfolge sind zum Weiterkommen notwendig. Das erste Finale steigt am Donnerstag in Mannheim.