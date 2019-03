Mannheim macht Einzug ins Halbfinale perfekt - München patzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa) - Die Adler Mannheim haben vorzeitig den Einzug in das Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft perfekt gemacht. Der Titelanwärter bezwang die Nürnberg Ice Tigers mit 7:4 (2:2, 2:1, 3:1) und entschied das Playoff-Viertelfinale mit 4:1-Siegen für sich.

Der EHC Red Bull München patzte dagegen schwer. Gegen die Eisbären Berlin unterlag der Meister daheim 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) und führt nur noch mit 3:2. Die Augsburger Panther benötigen nach dem 4:3 (0:1, 1:2, 2:0) nach Verlängerung gegen die Düsseldorfer EG beim Stand von 3:2 nur noch einen Erfolg.

Für den noch fehlenden vierten Erfolg in Mannheim sorgten in einem spektakulären Spiel die Adler-Profis Garrett Festerling (12. Minute), Ben Smith (20.), Chad Kolarik (30.), Torjäger Markus Eisenschmid (39.), David Wolf (43.), Denis Reul (47.) und Mark Katic (59.).

Titelverteidiger München muss dagegen wieder um die Halbfinal-Teilnahme bangen. Austin Ortega (49.) mit zwei Toren innerhalb von 37 Sekunden sowie Jamie MacQueen (12.) machten den zweiten Berliner Erfolg in dieser Serie perfekt. Am Freitag (19.30 Uhr) kommt es in der deutschen Hauptstadt zum sechsten Spiel. Dann haben die Münchner die zweite Chance auf den Halbfinal-Einzug.

Auch die Augsburger Panther können am Freitag (19.30 Uhr) das Weiterkommen in die Runde der letzten Vier perfekt machen. Thomas Holzmann sorgte in der zweiten Minute der Overtime für den vielumjubelten 4:3-Siegtreffer. Zuvor egalisierten die Gastgeber eine 3:1-Führung der DEG im Schlussdrittel durch Treffer von Jaroslav Hafenrichter (43.) und David Stieler 46 Sekunden vor dem Ende.