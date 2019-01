Kahun und Blackhawks unterliegen Nashville 3:4

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chicago (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat mit den Chicago Blackhawks in der nordamerikanischen NHL eine Niederlage kassiert. Das Team aus Illinois musste sich in eigener Halle den Nashville Predators knapp mit 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben.

Chicagos Artem Anisimov schickte das Spiel mit seinem 3:3-Ausgleichstreffer in der 58. Minute in die Overtime. Dort sorgte allerdings Nashvilles Filip Forsberg nach genau einer Minute für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Der 23-jährige Kahun blieb ohne Scorer-Punkt. Chicago liegt mit 40 Punkten aktuell auf dem zwölften Platz in der Western Conference.

Die Colorado Avalanche um Nationaltorhüter Philipp Grubauer unterlagen bei den Calgary Flames 3:5 (2:2, 0:1, 1:2). Der 27-jährige Rosenheimer, der am Vortag beim 4:7 gegen die Winnipeg Jets sechs Gegentreffer kassierte, kam dabei nicht zum Einsatz. Trotz der zweiten Auswärtspleite in Folge bleibt Colorado mit 48 Punkten weiter Siebter im Westen.