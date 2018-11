Draisaitl und Rieder mit Edmonton auf Kurs - Greiss überragt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Detroit (dpa) - Die deutschen Eishockey-Stars Leon Draisaitl und Tobias Rieder sind mit den Edmonton Oilers in der NHL weiter auf dem Vormarsch.

Bei den Detroit Red Wings siegten die Kanadier mit 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). Sie kletterten nach dem zweiten Erfolg hintereinander mit 17 Punkten auf einen der begehrten Playoff-Ränge.

Derweil hat ein erneut überragender Torhüter Thomas Greiss die New York Islanders zum fünften Sieg in Serie geführt und ihnen die Tabellenführung in der Metropolitan Division verschafft. Der Nationalkeeper blieb beim 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) gegen die New Jersey Devils erstmals in der Saison ohne Gegentreffer und wehrte alle 35 Schüsse der Gäste ab. "Es läuft derzeit sehr gut. Wir sind alle happy", schwärmte Greiss.

Für Dominik Kahun und die Chicago Blackhawks läuft es dagegen nicht rund. Das 3:5 (2:1, 1:1, 0:3) bei den Calgary Flames war bereits die dritte Pleite in Serie. Nach der 3:1-Führung der Blackhawks lief beim Team des Olympia-Silbermedaillengewinners nichts mehr zusammen. Kahun blieb ohne Punkte.