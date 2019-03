Draisaitl stark bei dritten Edmonton-Sieg in Serie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buffalo (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben ihre Playoff-Chancen in der nordamerikanischen NHL mit dem dritten Sieg in Folge weiter am Leben erhalten.

Die Kanadier gewannen auswärts bei den Buffalo Sabres knapp 4:3 (1:3, 3:0, 0:0). Draisaitl überzeugte mit einem Tor und einem Assist.

Der 23-jährige Kölner sorgte mit seinem 41. Saisontreffer in der zweiten Minute für die 1:0-Führung der Gäste. Im zweiten Drittel bereitete er zudem das zwischenzeitliche 3:3 durch Darnell Nurse (39.) vor. Landsmann Tobias Rieder blieb ohne Scorer-Punkt. Trotz des erneuten Erfolgs befindet sich Edmonton (65 Punkte) aktuell sechs Punkte hinter dem letzten Playoff-Platz in der Western Conference.