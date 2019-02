DEL-Rekordtorschütze Wolf noch ohne konkrete Zukunftspläne

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göteborg (dpa) - DEL-Rekordtorschütze Michael Wolf hat noch keine Entscheidung über die Zeit nach seinem Karriereende im Sommer getroffen. "Erstmal nach Hause gehen, erstmal nach Füssen gehen, ein paar Monate ins Land gehen lassen und dann schauen wir weiter", sagte der 38 Jahre alte Kapitän des EHC Red Bull München nach der Finalniederlage in der Champions Hockey League am Dienstagabend gegen die Frölunda Indians aus Göteborg (1:3). Auf die Frage, ob er sich irgendwann einmal eine Trainertätigkeit vorstellen könnte, sagte Wolf sehr zurückhaltend: "Was dann in ein paar Monaten ist oder in dem ein oder anderen Jahr, sag niemals nie, sagt man immer."