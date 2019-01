Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/bb) - Trainer Stéphane Richer wirkte nach dem ernüchternden 2:3 der Eisbären Berlin bei den Grizzlys Wolfsburg fast schon resigniert. "Wir haben über sechzig Minuten gekämpft. Aber es ist ein bisschen das Bild unserer Saison: Wir finden einen Weg, Punkte zu verschenken und das Spiel zu verlieren", sagte er am Sonntag.

Tatsächlich hatten sich die Berliner ihre sechste Niederlage hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) selbst zuzuschreiben. Anders als beim 0:7 gegen die Adler Mannheim zwei Tage zuvor waren sie keineswegs chancenlos gewesen. Letztlich führten zwei Abwehrfehler im Schlussdrittel zum erneuten Misserfolg.

"Ich glaube, uns hat am Ende auch die Kraft gefehlt", sagte Torhüter Maximilian Franzreb, der den angeschlagenen Kevin Poulin vertreten hatte, bei Magenta Sport. Beim späten Siegtreffer der Wolfsburger sei die Hintermannschaft "zu unaufmerksam" gewesen.

Durch die unnötige Niederlage geriet die Teilnahme an den Pre-Playoffs noch stärker in Gefahr. Der Vorsprung des Tabellenneunten auf die elftplatzierten Nürnberg Ice Tigers schrumpfte auf sechs Punkte. Die Franken, bei denen die Eisbären am Freitag (19.30 Uhr) antreten müssen, haben zwei Spiele weniger absolviert.

Etwas Positives konnte Trainer Richer dem Spiel aber doch abgewinnen: "Es war eine gute Leistung unserer jungen Spieler", sagte er. Ausdrücklich lobte er den erst 18 Jahre alten Verteidiger Eric Mik, der auch wegen des frühen Ausfalls von Danny Richmond gegen Wolfsburg fast 13 Minuten Eiszeit bekam: "Er hat das komplette Spiel sehr solide gespielt."