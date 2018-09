Grizzlys Wolfsburg verpflichten Daniel Sparre

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben auf ihr Verletzungspech reagiert und Angreifer Daniel Sparre bis zum Saisonende unter Vertrag genommen. Das teilten die Grizzlys am Dienstag mit. Der 33 Jahre alte Center war in der vergangenen Saison noch bei den Adlern Mannheim beschäftigt. Sparre spielte in der DEL bislang 479 Mal für Straubing, Köln, Iserlohn, München und Mannheim. Mit dem EHC Red Bull München wurde Sparre 2016 deutscher Meister.

Bei den Grizzlys hatten sich noch vor dem Saisonstart in Corey Elkins und John Albert gleich zwei nordamerikanische Center schwer verletzt. Manager Charly Fliegauf hatte angekündigt, als Ersatz dafür einen ausländischen Spieler verpflichten zu wollen. Sparre wurde zwar in Kanada geboren, besitzt aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft. In die Saison startete der Vizemeister von 2016 und 2017 schlecht. Nach vier Spieltagen sind die Niedersachsen mit nur drei Punkten Zwölfter von 14 Clubs.