Bremerhaven gewinnt zweites DEL-Nordduell gegen Wolfsburg

Wolfsburg (dpa/lni) - Die Grizzlys Wolfsburg haben auch unter ihrem neuen Coach Hans Kossmann weiter Probleme in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Sonntag verlor der Vizemeister von 2016 und 2017 das Nordduell gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven deutlich mit 3:6 (2:2, 0:1, 1:3). Die letzten beiden Gegentreffer durch Mark Zengerle (59. Minute) und Alexander Friesen (60.) fielen im Schlussdrittel allerdings erst, als Kossmann beim Stand von 3:4 den Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspieler vom Eis genommen hatte.

"Die Jungs sind heiß und in den nächsten Spielen werden auf jeden Fall mehr Punkte für uns rausspringen", sagte Wolfsburgs Eric Valentin, der das zwischenzeitliche 3:3 (47.) für die Grizzlys geschossen hatte. Die weiteren Wolfsburger Tore erzielten Sebastian Furchner (8.) und Armin Wurm (17.). Für Bremerhaven waren noch Michael Moore (6.), Mike Hoeffel (11./49.) und Miha Verlic (25.) erfolgreich.

Bremerhaven hatte bereits den ersten Saison-Vergleich vor drei Wochen gewonnen und liegt mit 22 Punkten aus 15 Spielen gut im Rennen. Wolfsburg bleibt mit nur zwölf Zählern Tabellen-Vorletzter. In der vergangenen Woche hatten sich die Grizzlys von Trainer Pekka Tirkkonen getrennt. Unter Nachfolger Kossmann hatte es am Donnerstag beim 2:1 in Straubing den erst dritten Saisonsieg gegeben.