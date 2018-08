Eisbären Berlin feiern souveränen Turniersieg in Tschechien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Mit einer makellosen Testspiel-Bilanz und dem Turniersieg beim internationalen Zbynek Kusy Memorial starten die Eisbären Berlin in die letzte Phase der Saison-Vorbereitung. Der Hauptstadtclub aus der Deutschen Eishockey-Liga gewann am Samstag gegen Gastgeber Dynamo Pardubice mit 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) und feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel in Tschechien. Daniel Richmond (26. Minute) glich die Führung der Tschechen aus, Colin Smith (38.) und Louis-Marc Aubry (38.) erzielten die weiteren Treffer für die Eisbären.

"Wenn man auf das ganze Turnier schaut, wir mussten drei Spiele an drei Tagen hintereinander spielen", resümierte der neue Cheftrainer Clément Jodoin nicht gänzlich zufrieden. "Die ersten zwei Spiele haben wir gut gespielt. Für heute haben wir keine Entschuldigungen." Dennoch gaben sich die Eisbären nach den Siegen über Admiral Wladiwostok und Slovan Bratislava am Ende auch gegen Pardubice keine Blöße.

Coach Jodoin hob besonders den Torhüter der Berliner hervor. "Wir müssen Maximilian Franzreb loben. Er spielte solide, wirklich überzeugend." Der 22 Jahre alte Franzose wurde als bester Goalie und wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet, Stürmer Martin Buchwieser erhielt die Ehre als bester Eisbären-Spieler des Spiels.

Ihr letztes Testspiel bestreiten die Eisbären am Freitag (19.30 Uhr) in Dresden gegen den HC Verva Litvinov. Am 31. August (19.30 Uhr) folgt dann das erste Pflichtspiel in der Champions Hockey League gegen den EV Zug im Wellblechpalast.