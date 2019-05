Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der EHC Red Bull München hat Eishockey-Talent John Jason Peterka in die Profimannschaft befördert. Der 17 Jahre alte Stürmer spielte zuletzt für ein Ausbildungsteam von Red Bull in Tschechien. Im April gewann der gebürtige Münchner mit der deutschen U18-Auswahl die B-WM. Der Vizemeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) glaubt, dass Peterka durch seine Geschwindigkeit und Physis schon jetzt die Voraussetzungen erfüllt, in der Liga zu bestehen.