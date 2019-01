Torjäger Kastner fehlt EHC München im Königsklassen-Endspiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München muss wochenlang und damit auch im Königsklassenfinale auf Topstürmer Maximilian Kastner verzichten. Der Angreifer erlitt am Freitagabend beim Spiel gegen die Augsburger Panther (4:1) eine Beinverletzung. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, fehlt der mit 13 Treffern aktuell beste Liga-Torschütze im Endspiel der Champions Hockey League am 5. Februar gegen die Frölunda Indians in Göteburg.

Neben Kastner fehlen Trainer Don Jackson derzeit auch Topscorer John Mitchell, Nationalverteidiger Daryl Boyle sowie die Stürmer Mads Christensen und Jason Jaffray.