München gastiert im dritten DEL-Finale in Mannheim

Mannheim (dpa/lby) - Im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kämpfen Red Bull München und die Adler Mannheim am Ostermontag (14.00 Uhr/Magenta Sport) um die Führung in der Best-of-Seven-Serie. Nach zwei Duellen steht es 1:1. Beide Mannschaften haben bislang in der Saison alle jeweiligen Auswärtspartien in der Stadt des Finalgegners gewonnen. Nach einer 0:3-Heimniederlage am Samstag wollen die Münchner auswärts die kuriose Serie fortsetzen. Der Titelverteidiger muss seine Chancenverwertung verbessern, um gegen starke Adler zu bestehen. Das Duell der beiden besten Teams der Vorrunde wurde bislang von Nickligkeiten, Kampf und den zwei Defensivreihen geprägt.