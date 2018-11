Eishockey-Stürmer Hager verletzt: Kein Deutschland-Cup

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Patrick Hager hat sich verletzt und wird dem EHC Red Bull München mehrere Wochen fehlen. Wie der deutsche Meister am Dienstag bekanntgab, erlitt der Stürmer am Sonntag im Auswärtsspiel in Ingolstadt eine Unterkörperverletzung und kann deshalb auch am Deutschland Cup mit dem Nationalteam am kommenden Wochenende in Krefeld nicht teilnehmen. Im Eishockey wird die Art einer Verletzung traditionell nicht genau bekanntgegeben.

In der Offensive hat München ein immer größeres Personalproblem: Vor dem 30 Jahre alten Olympia-Silbermedaillengewinner hatte sich schon dessen Angriffs-Teamkollegen Michael Wolf, Mads Christensen, Jason Jaffray, Trevor Parkes und Justin Schütz verletzt.