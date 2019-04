Red Bull München will in Eishockey-Finale K.o. abwenden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim/München (dpa/lby) - Der EHC Red Bull München will im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den vorzeitigen K.o. gegen die Adler Mannheim verhindern. Das Team von Trainer Don Jackson muss dafür heute auswärts gewinnen, um nicht die entscheidende vierte Niederlage in der Best-of-Seven-Serie zu kassieren. Gewinnt der personell dezimierte Titelverteidiger, dann kommt es am Sonntag in München zum sechsten Duell der beiden Topteams. München will als erstes Team in der DEL viermal nacheinander Meister werden. Mannheim indes kann mit einem Erfolg den Triumph perfekt machen und sich zum achten Mal zum Champion küren.