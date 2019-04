Mannheimer Eishockey-Trainer Gross muss Geldstrafe zahlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa) - Eishockey-Trainer Pavel Gross von den Adlern Mannheim muss nach dem ersten Finalspiel um die deutsche Meisterschaft eine Geldstrafe bezahlen. Der Grund dafür sei unsportliches Verhalten gegenüber Spieloffiziellen, teilte die Deutsche Eishockey Liga via Twitter am späten Freitagabend mit. Die Höhe der Geldstrafe wurde nicht genannt. Die hart umkämpfte erste Finalpartie gegen den Titelverteidiger EHC Red Bull München hatten die Mannheimer am Donnerstagabend 1:2 nach Verlängerung verloren. Am Samstag (20.00 Uhr/Sport1 und Magenta Sport) steigt das zweite von maximal sieben Duellen in München.