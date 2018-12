Eisbären Berlin: Auswärtssieg beim Tabellenführer Mannheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin haben am Sonntag einen dramatischen Auswärtssieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert. Beim Tabellenführer Adler Mannheim gewannen die Berliner mit 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). Florian Busch entschied das temporeiche, intensive Spiel mit seinem späten Tor, zuvor hatten Sean Backman und Jamie MacQueen jeweils im Powerplay für die Eisbären getroffen.

Vor 12 678 Zuschauern in der Mannheimer Arena machten die Gastgeber von Beginn an Druck. Zwar hatten die Berliner die erste Großchance, als Busch nach einem Konter nur den Pfosten traf, aber nach knapp zehn Minuten sorgte Brendan Mikkelson für die verdiente Führung der Adler. Torhüter Kevin Poulin bewahrte die Eisbären danach mit einigen starken Paraden vor einem höheren Rückstand.

So konnten die Berliner in der ersten Minute des Mitteldrittels in ihrem ersten Powerplay durch Backman ausgleichen. Das Tor gab den Eisbären Auftrieb. Nun waren sie das gefährlichere Team, MacQueen traf kurz vor der zweiten Pause, als die Gäste erneut in Überzahl spielten. Im Schlussabschnitt dauerte es allerdings nur acht Sekunden, ehe Thomas Larkin für die Mannheimer erfolgreich war. Das Spiel blieb rasant, beide Teams vergaben lange beste Gelegenheiten. Erst 18 Sekunden vor dem Ende sorgte Busch für den Siegtreffer der Berliner.