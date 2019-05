Deutsches Eishockey-Team: WM-Generalprobe gegen USA

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Deutschlands Eishockey-Nationalteam absolviert heute das letzte Testspiel vor dem Beginn der Weltmeisterschaft in der Slowakei. In Mannheim trifft die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm auf den WM-Mitfavoriten USA. Angeführt wird das deutsche Team von NHL-Stürmerstar Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers. Das US-Team besteht fast ausschließlich aus Top-Stars aus der nordamerikanischen Profiliga NHL und ist auch bei der WM deutscher Vorrundengegner.

Das Turnier beginnt am Freitag. Deutschland spielt erstmals am Samstag gegen Außenseiter Großbritannien. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes fliegt am Mittwoch in ihren Vorrunden-Spielort Kosice. Zuvor dürfte es noch einmal leichte Veränderungen im Kader geben. WM-Ziel ist das Erreichen des Viertelfinals.