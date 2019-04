Autokorso nach Eishockey-Titelgewinn der Adler Mannheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa) - Mit einem Autokorso zum Mannheimer Wasserturm haben Hunderte Eishockey-Fans den Meistertitel der Adler Mannheim gefeiert. Nach Angaben der Polizei fuhren in der Nacht zum Samstag zwischen 30 und 40 Autos zum Kreisverkehr am Wasserturm. Dort feierten rund 600 Fans den Titelgewinn in der Deutschen Eishockey Liga. Zwischenzeitlich mussten Polizisten den Verkehr regeln. Es sei aber weitgehend ruhig geblieben, teilte die Polizei mit.

Mannheim hatte am Freitagabend mit 5:4 nach Verlängerung gegen den Titelverteidiger EHC Red Bull München gewonnen. Die Adler wurden damit zum achten Mal deutscher Eishockey-Meister.