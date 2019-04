Adler Mannheim wollen Meistertitel gegen München feiern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa) - Die Adler Mannheim können mit einem Erfolg über den EHC Red Bull München heute den Meistertitel in der Deutsche Eishockey Liga (DEL) perfekt machen. Die Kurpfälzer empfangen den Serienchampion zu Spiel fünf der Best-of-Seven-Serie, in der es 3:1 für das Team von Trainer Pavel Gross steht. Für die Adler wäre es der achte deutsche Meistertitel. München indes will auswärts jubeln, um seine Chancen auf den vierten DEL-Erfolg nacheinander und damit einen Rekord zu wahren. Gelingt der personell dezimierten Truppe von Coach Don Jackson die Überraschung, dann kommt es am Sonntag in München zum sechsten Finale der zwei Topteams.