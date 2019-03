Adler Mannheim treffen im DEL-Halbfinale auf Kölner Haie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Hauptrundensieger Adler Mannheim trifft im Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft auf die Kölner Haie. Am Dienstag (19.30 Uhr) hat der Titel-Mitfavorit im ersten Aufeinandertreffen der Serie im Modus Best of Seven zunächst Heimrecht. Vier Siege sind für das Erreichen des Playoff-Finals notwendig.

Die Kölner machten am Sonntag ihren Halbfinaleinzug mit einem 3:2 im siebten Viertelfinale gegen den ERC Ingolstadt perfekt. Damit gelang dem Hauptrunden-Vierten erst als zweite Mannschaft in der Playoff-Geschichte der Deutschen Eishockey Liga das Kunststück, einen 1:3-Serien-Rückstand aufzuholen. Die Mannheimer hatten ihre Viertelfinalserie bereits zuvor in fünf Spielen gegen die Nürnberg Ice Tigers für sich entschieden.