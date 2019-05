Stürmer Matsumoto wechselt in der DEL von Iserlohn nach Köln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa) - Die Kölner Haie haben einen der Top-Scorer in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Der Kanadier Jon Matsumoto wechselt von den Iserlohn Roosters an den Rhein, wo er einen Ein-Jahresvertrag unterschrieb. In der vergangenen Saison erreichte der Stürmer mit 22 Toren und 34 Vorlagen für Iserlohn den zweitbesten Liga-Wert der Saison. "Seine vielen Scorerpunkte kommen nicht von ungefähr: Er spielt mit viel Energie, hat Spielmacherqualitäten und weiß auch selbst, wo das Tor steht", sagte Haie-Sportdirektor Mark Mahon am Donnerstag. Der 32-jährige Matsumoto spielt seit 2014 in der DEL und wurde 2017 und 2018 Meister mit EHC Red Bull München.