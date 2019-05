Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Haie haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga Kevin Gagné verpflichtet. Der 27 Jahre alte kanadische Verteidiger wechselt vom schwedischen Club Mora IK an den Rhein und hat einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Dies teilte der Club am Freitag mit.