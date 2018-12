Eisbären Berlin verlieren 2:3 in Iserlohn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Iserlohn (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin haben am Freitagabend eine Auswärtsniederlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kassiert. Bei den Iserlohn Roosters verloren sie mit 2:3 (0:1, 1:2, 1:0). Die Berliner kamen nach einem 0:3-Rückstand durch Tore von James Sheppard und André Rankel zwar noch einmal heran, gingen am Ende aber ohne Punkte vom Eis.

Vor 4468 Zuschauern in der Eissporthalle Iserlohn waren die Eisbären anfangs das gefährlichere Team. Durch die ersten Zeitstrafen ging der Schwung allerdings verloren, 22 Sekunden vor der ersten Pause traf Jonathan Matsumoto für die Gastgeber. Auch im Mittelabschnitt schwächten sich die Berliner durch Hinausstellungen selbst. Die Iserlohner nutzten zwar die Überzahlsituationen nicht, übernahmen aber die Initiative auf dem Eis und bauten ihre Führung aus: Erst war Travis Turnbull erfolgreich, nur 36 Sekunden später traf auch Dylan Yeo.

Die Eisbären gaben sich nicht auf und setzten das Tor der Gastgeber nun mächtig unter Druck, scheiterten aber immer wieder an Iserlohns Keeper Niko Hovinen. Erst kurz vor Ende des Drittels fälschte Sheppard einen Distanzschuss unhaltbar ab. Im Schlussabschnitt taten sich die Berliner schwer, Chancen herauszuarbeiten. Der Anschlusstreffer von Rankel in der letzten Minute kam zu spät.