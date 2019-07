Bobby Raymond kehrt zu den Iserlohn Roosters zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Iserlohn (dpa/lnw) - Die Iserlohn Roosters haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga Bobby Raymond verpflichtet. Der 33 Jahre alte Verteidiger, der bereits in der Spielzeit 2015/16 für die Roosters auflief, erhält laut Club-Mitteilung vom Donnerstag einen Zwei-Jahres-Vertrag und kommt von Red Bull Salzburg in Österreich. Verteidiger Austin Madaisky wird Iserlohn hingegen verlassen. Sein Vertrag wurde aufgelöst. Madaisky wolle nach Angaben der Roosters die nächsten Monate in Nordamerika verbringen.