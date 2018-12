ERC Ingolstadt verpflichtet Mashinter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Der ERC Ingolstadt hat den kanadischen Stürmer Brandon Mashinter verpflichtet. Der 30-Jährige unterschrieb beim oberbayerischen Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Vertrag bis zum Saisonende, wie am Mittwoch bekanntgegeben wurde. Der Ingolstädter Sportdirektor Larry Mitchell lobte den Neuzugang als "echten Power Forward, der Zweikämpfe nicht scheut und sich auch mit dem Toreschießen auskennt". Mashinter war den Großteil seiner Profikarriere in der zweitklassigen nordamerikanischen AHL aktiv. Der 100-Kilogramm-Athlet bestritt aber auch 66 Partien in der Eliteliga NHL, zuletzt in der Saison 2015/16 für die Chicago Blackhawks.