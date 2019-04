ERC Ingolstadt verpflichtet Eishockey-Talent Pruden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa) - Der ERC Ingolstadt hat DAS Eishockey-Talent Garret Pruden verpflichtet. Der 20 Jahre alte Verteidiger wechselt von Zweitligist EC Bad Nauheim zum oberbayerischen Verein in die Deutsche Eishockey Liga. In der abgelaufenen Saison kam er für Bad Nauheim 36 Mal zum Einsatz.

"Nach Tim Wohlgemuth im vergangenen Jahr freuen wir uns, dass mit Garret wieder ein Talent bei uns den Schritt in die DEL wagen möchte. Ich habe mich lange mit ihm beschäftigt. Er passt sehr gut in unser Anforderungsprofil und ich sehe großes Potenzial", sagte Sportdirektor Larry Mitchell laut Mitteilung vom Mittwoch. Der ehemalige U19- und U20-Nationalspieler wird im Mai zum Auftakt des Sommertrainings in Ingolstadt erwartet.