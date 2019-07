ERC Ingolstadt verpflichtet Eishockey-Stürmer Simpson

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Der ERC Ingolstadt hat US-Profi Wayne Simpson verpflichtet. Das gab der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag bekannt. Der 29 Jahre alte Stürmer kommt aus der zweitklassigen Nordamerika-Liga AHL, in der er in den vergangenen vier Jahren in 319 Partien insgesamt 190 Scorerpunkte erzielt hatte. Zuletzt spielte er für die Rochester Americans. "Wayne ist ein vielseitiger Angreifer mit einem sehr guten Eishockeyverständnis", sagte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell. Für Simpson ist der ERC Ingolstadt die erste Station als Spieler außerhalb Nordamerikas.