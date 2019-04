ERC Ingolstadt verlängert mit Eishockey-Stürmer Mashinter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Der ERC Ingolstadt hat Brandon Mashinter ein weiteres Jahr an sich gebunden. Der Stürmer unterschrieb einen neuen Vertrag beim Verein aus der Deutschen Eishockey Liga, wie die Oberbayern am Freitag bekanntgaben. Der 30-Jährige war während der Saison zum ERC gekommen. Ihm gelangen im Viertelfinale der Playoffs gegen Köln (3:4-Siege) vier Tore und ein Assist in sieben Spielen. Sportdirektor Larry Mitchell sagte über den Profi mit NHL-Erfahrung: "Wenn er zur neuen Saison das Sommertraining und die komplette Vorbereitung mitmacht, können wir noch viel von ihm erwarten."