ERC Ingolstadt verlängert mit Eishockey-Profi Sullivan

Ingolstadt (dpa) - Der ERC Ingolstadt hat den Vertrag von Verteidiger Sean Sullivan um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2019/20 verlängert. Das gab der oberbayerische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch bekannt. Der 34 Jahre alte Amerikaner kam im Vorjahr von Straubing nach Ingolstadt und ist inzwischen "eine feste Größe in unserer Abwehr", wie ERC-Sportdirektor Larry Mitchell sagte. Mit 37 Gegentoren haben die Ingolstädter die zweitbeste Defensive nach Tabellenführer Mannheim. In der Tabelle rangiert der deutsche Meister von 2014 nach einem Saisondrittel auf dem dritten Platz.