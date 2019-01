Insolvenz: Eishockey-Crocodiles setzen Spielbetrieb fort

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Eishockey-Oberligist Crocodiles Hamburg wird den Spielbetrieb bis zum Saisonende fortsetzen. Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Spielbetriebs-Gesellschaft 1. Hamburger Eissport GmbH Mitte Dezember sind bis Dienstag nahezu 200 000 Euro eingesammelt worden. Letzter offizieller Stand waren laut der Vereinshomepage 184 678 Euro. "Der Club kann jetzt einen Insolvenzplan erstellen und, wenn die Gläubiger zustimmen, eine Sanierung in Eigenverwaltung vornehmen", sagte der Sachverwalter der 1. Hamburger Eissport GmbH, Matthias Wolgast.

Die Spielbetriebs-Gesellschaft war in eine finanzielle Schieflage geraten, da zugesagte Fördergelder in Höhe von 250 000 Euro ausgefallen waren. "Die Flexibilität und Kreativität zur Unterstützung der Crocodiles war grenzenlos", bedankte sich Geschäftsführer Christian Schuldt bei allen Unterstützern.

In der Oberliga-Tabelle belegen die Crocodiles nach 33 von 48 Spielen aktuell den sechsten Platz. Die Saison endet am 3. März mit dem Auswärtsspiel bei den Black Dragons in Erfurt.