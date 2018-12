Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin wussten beim 5:4 nach Penaltyschießen gegen die Düsseldorfer EG am Sonntag vor allem mit ihrer couragierten Spielweise zu überzeugen. Für Angreifer Marcel Noebels zeigte das bereits die Handschrift des neuen Trainers Stéphane Richer, der Clément Jodoin am Mittwoch abgelöst hatte: "Obwohl es erst wenige Tage sind, seit Clém nicht mehr unser Trainer ist, haben wir trotzdem viel geändert", sagte der Nationalspieler bei Telekom Sport. "Wir sind viel aggressiver und wollen endlich wieder offensiv spielen."

Tatsächlich agierten die Berliner entschlossener, außerdem ließen sie sich auch durch Rückschläge, die aus der risikoreichen Spielweise resultierten, nicht entmutigen - und waren deutlich treffsicherer als in vielen der vorangegangenen Begegnungen. "Wir haben immer einen Weg zurück ins Spiel gefunden", sagte Trainer Richer nach dem ersten Sieg im zweiten Spiel unter seiner Regie. "Ich bin sehr glücklich. Das waren zwei sehr wichtige Punkte."

Für den Tabellenneunten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geht es nun am Mittwochabend (19.00 Uhr) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven darum, sein Leistungsvermögen endlich wieder vor den eigenen Fans unter Beweis zu stellen. Auch unter Jodoin hatten die Eisbären in den vergangenen Wochen auswärts oft überzeugt und unter anderem in Mannheim und Köln gewonnen. Die jüngsten fünf Heimspiele gingen allerdings nach weitgehend enttäuschenden Vorstellungen allesamt verloren.