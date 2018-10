Ebay-Versteigerung: DEG-Aufkleber bringt 11 150 Euro ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Ein kleiner Spaß von Düsseldorfer Eishockeyfans hat laut Medienberichten eine stattliche Summe eingebracht: Ein DEG-Logo, das sie heimlich auf den Mannschaftsbus des Erzrivalen Kölner Haie klebten, wurde für 11 150 Euro auf der Versteigerungsplattform Ebay verkauft. Das teilte die Düsseldorfer EG auf Facebook mit. Der Erlös soll dem Eishockey-Nachwuchs in beiden Städten zugute kommen.

Gemeinsam mit Musikern der Toten Hosen hatten die DEG-Fans den Bus der Haie in der vergangenen Woche mit dem Logo beklebt und so auf die Heimreise geschickt. Die mehr als ein Meter große Folie mit DEG-Emblem prangte tagelang unbemerkt auf dem Dach des Busses, bis die DEG den Kölner Verein darauf aufmerksam machte. Die Kölner kamen auf die Idee einer Versteigerung - und das zahlte sich nun aus.

Die DEG postete nach der erfolgreichen Auktion via Facebook: "Danke 1 geht an den Ersteigerer. Danke 2 an die Haie, die endlich mal auf etwas reagiert haben. Danke 3 an alle Vorfeld-Mitwisser, Mitarbeiter und Mitstreiter bei und im Umfeld der DEG!"