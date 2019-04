Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Die Düsseldorfer EG hat Nicolas Geitner verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montag mitteilte, unterschrieb der 20 Jahre alte Verteidiger einen Vertrag für die kommenden zwei Spielzeiten. Der in Düsseldorf geborene Geitner ist in den Nachwuchsteams der DEG ausgebildet worden und spielte in der abgelaufenen Saison unter anderem für den EC Bad Nauheim in der DEL 2.