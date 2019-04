Düsseldorfer EG verpflichtet Verteidiger Johannesen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Die Düsseldorfer EG hat zur kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga Verteidiger Johannes Johannesen verpflichtet. Wie der Club am Freitag mitteilte, erhält der 22 Jahre alte norwegische Nationalspieler einen Vertrag über eine Spielzeit. Johannesen wechselt von den Stavanger Oilers an den Rhein. Bei der WM im vergangenen Jahr wurde er zu einem der drei besten Spieler seines Teams gewählt. "Wie er sich international präsentiert hat, war beeindruckend", sagte Niki Mondt, Sportlicher Leiter der DEG.