Bremerhaven (dpa/lni) - Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga Torhüter Patrick Cerveny verpflichtet. Der 22 Jahre alte tschechische Keeper kommt vom Oberligisten Moskitos Essen in die Seestadt und erhält bei den Pinguins einen Zweijahresvertrag. Dies teilten die Norddeutschen am Donnerstag mit. Cerveny ist für die neue Spielzeit als Nummer zwei hinter Stammtorhüter Tomas Pöpperle vorgesehen.