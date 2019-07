Bremerhaven und Wolfsburg beginnen DEL-Saison auswärts

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven/Wolfsburg (dpa/lni) - Die Fischtown Pinguins und die Grizzlys Wolfsburg starten mit Auswärtsspielen in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Pinguins aus Bremerhaven treten zum Auftakt am Freitag, dem 13. September, bei der Düsseldorfer EG an. Die Grizzlys spielen zeitgleich bei den Eisbären Berlin, wie der am Montag veröffentlichte Spielplan ergab. Am 15. September hat Bremerhaven in der ersten Heimpartie der Saison die Eisbären zu Gast, Wolfsburg empfängt die Schwenninger Wild Wings. In der vergangenen Saison hatte Wolfsburg nur den zwölften Platz belegt, die Fishtown Pinguins waren in der Qualifikation für die Playoffs gescheitert.