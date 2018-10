Bremerhaven gewinnt DEL-Nordduell knapp gegen Wolfsburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa/lni) - Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben das Nord-Duell in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 4:3 (3:0, 1:1, 0:2) gewonnen. Dabei verspielten die Pinguins am Sonntag beinahe noch eine 4:0-Führung. Die Grizzlys wachten wie schon beim 4:3 am Freitag gegen die Düsseldorfer EG erst spät auf. Diesmal war indes das schwache erste Drittel mit drei Gegentoren eine zu große Hypothek. Die stark ersatzgeschwächten Grizzlys bleiben Tabellenvorletzter mit sieben Punkten. Bremerhaven hat mit zehn Zählern Anschluss an das DEL-Mittelfeld.