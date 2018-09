Eisbären verpflichten 37 Jahren alten Kanadier Jaspers

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eisbären-Keeper Marvin Cüpper hat sich im letzten Champions-League-Spiel am vergangenen Sonntag in Brünn (3:4) schwer am Bein verletzt. Er fällt nach Auskunft von Trainer Clément Jodoin acht bis zehn Wochen aus. Vor dem Saisonstart in die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) am Freitag gegen Dauermeister EHC München will der Vize-Champion aus der Hauptstadt noch einen Torhüter verpflichten. Die Verletzung meldete am Dienstag der "Tagesspiegel".

Davor hatte der Vizemeister die Verpflichtung des 37 Jahre alten kanadischen Stürmers Jason Jaspers bekanntgegeben. Der zuletzt in Iserlohn beim Liga-Konkurrenten Roosters unter Vertrag stehende Jaspers ist seit einigen Wochen in Berlin und nahm auch bereits an den Champions-League-Spielen teil.

"Jason bringt unglaublich viel Erfahrung mit und kann unserem Team wirklich weiterhelfen" und gäbe dem Kader nach dem Weggang von Marcel Noebels "mehr Tiefe", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer vor dem Saisonstart am Freitag gegen Meister EHC Red Bull München.

2001 gewann Jaspers mit dem kanadischen Junioren-Nationalteam bei der U20-WM die Bronzemedaille. Nach neun NHL-Spielen für die Coyotes und 334 für Utah und Springfield wechselte Jaspers 2007 nach Mannheim. Dort feierte er gleich im ersten Jahr die Meisterschaft. Zuletzt erzielte er für Iserlohn in der Vorsaison 17 Tore in 48 Spielen.