Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin haben die Deutschland-Cup-Pause der Deutschen Eishockey Liga (DEL) selten so sehr herbeigesehnt wie in diesem Jahr. Seit Saisonbeginn plagen den Vizemeister große Verletzungssorgen, zuletzt musste er auf acht Profis verzichten. Für die gesunden Spieler waren die Belastungen umso höher. "Jeder braucht die Pause - mental und körperlich", sagte Trainer Clément Jodoin. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle hätten "viele Spieler andere Rollen übernehmen müssen".

Bis zum Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine am 16. November können die Eisbären nun regenerieren. Zudem dürften dann einige der Verletzten zurückkehren: "Ich hoffe, dass mindestens vier, wenn nicht sogar fünf Spieler wieder dabei sein werden", sagte Jodoin. Derzeit rechnet er fest mit der Rückkehr von Kai Wissmann, Danny Richmond und Sean Backman.

Dann könnten die Berliner, die nach schwankenden Leistungen in der DEL und dem 5:3 gegen Schwenningen am Sonntag auf dem sechsten Platz stehen, ihr Potenzial endlich ausschöpfen: "Wenn wir einen vollen Kader haben, können wir wieder vernünftig trainieren, die Intensität erhöhen und das auch in den Spielen umsetzen", sagte Jodoin. Dass Steigerungsbedarf besteht, ist ihm bewusst: Oft hatten nur der starke Keeper Kevin Poulin und Tore in Überzahl den Eisbären Punkte gerettet. "Wir dürfen nicht zufrieden sein. Powerplay und Unterzahlspiel waren gut, aber bei fünf gegen fünf müssen wir besser werden", sagte Jodoin.

Der aktuelle Tabellenplatz spielt für den Kanadier, der Uwe Krupp vor der Saison als Cheftrainer ablöste, hingegen keine große Rolle. Schließlich musste er aufgrund der Personalsorgen bislang permanent improvisieren: "Zu Beginn habe ich noch auf die Gesamtsituation geachtet. Aber wenn zu viele Spieler fehlen, ist das anders", sagte Jodoin. "Ich konnte nur noch von Spiel zu Spiel schauen und entscheiden, was in der jeweiligen Situation richtig oder falsch war."

Der Trainer hofft nun, dass nach der Pause mehr "Stabilität" bei den Eisbären einkehren wird. In der Zwischenzeit erhalten die Spieler, die zuletzt im Einsatz waren, eine Woche Urlaub. Die Rekonvaleszenten werden währenddessen individuell trainieren. Nur Angreifer Marcel Noebels reist zum Nationalteam. Jodoin wünscht der DEB-Auswahl viel Erfolg: "Ich hoffe auf einen guten Deutschland-Cup für das deutsche Eishockey", sagte er.