Berlin (dpa/bb) - Für die Eisbären Berlin geht es am Freitag (19.30 Uhr) in der Arena am Ostbahnhof nicht nur um drei Punkte in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der Tabellenachte kann mit einer überzeugenden Leistung gegen das Liga-Schlusslicht Schwenninger Wild Wings auch die Sympathien der Fans zurückgewinnen.

Zuletzt hatten die Berliner zwei Mal in eigener Halle klar verloren, am Sonntag nach der Niederlage gegen Wolfsburg wurden die Profis mit deutlichen Unmutsbekundungen vom Eis verabschiedet. "Wenn man ein Heimspiel 1:4 verliert, können die Fans pfeifen, das ist völlig okay", sagte Angreifer Florian Busch nach dem Training am Donnerstag. "Natürlich müssen wir zeigen, dass wir bereit sind und zu Hause gewinnen können. Dann werden die, die zuletzt gepfiffen haben, auch wieder jubeln."

Die Fehler, die zu den jüngsten Niederlagen beigetragen hatten, führte der 33-Jährige auf "falschen Ehrgeiz" zurück. "Wenn es nicht läuft, will natürlich jeder zeigen, dass er es besser kann. Da passieren solche Sachen", sagte er. "Dann ergibt sich ein Domino-Effekt und Fehler folgt auf Fehler."

Trainer Clément Jodoin sieht trotz der jüngsten Misserfolge keinen besonderen Druck: "Die Fans haben immer Erwartungen, das ist normal", sagte er. "Wir müssen gewinnen, das ist unser Geschäft." Gegen Schwenningen erwartet der Kanadier aber sogar ein "härteres Spiel" als gegen Wolfsburg: "Das ist eine gute Mannschaft, die nichts mehr zu verlieren hat."

Personelle Änderungen wird der Trainer nicht vornehmen. Jodoin setzt vielmehr auf eine Leistungssteigerung seiner Spieler: "Jeder muss sein Bestes geben, jedes Detail muss stimmen", forderte er.