Eisbären hoffen gegen Bremerhaven auf Rückkehrer Noebels

Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären hoffen am Freitag auf ein Comeback des Rückkehrers Marcel Noebels. Nach zwei Niederlagen zum DEL-Saisonauftakt warten die Berliner noch auf den ersten Saisonsieg - mit dem am Donnerstag aus dem Trainingscamp der Boston Bruins zurückgekehrten Nationalstürmer soll er am Freitag (19.30 Uhr) in der Arena am Ostbahnhof gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven gelingen.

Cheftrainer Clément Jodoin hofft, dass der 26 Jahre alte Olympia-Silbermedaillengewinner auflaufen kann. "Ich weiß, dass er spielen will", sagte Jodoin. "Wenn er in der Lage dazu ist, wird er in der Mannschaft stehen, das ist keine Frage."

Auf der Torwartposition sieht es nach einem Wechsel aus. Der am Mittwoch verpflichtete Kevin Poulin könnte Maximilian Franzreb ablösen. "Er hat eine gute Chance zu spielen", sagte Jodoin, nachdem der Neuzugang am Donnerstag erstmals mit der Mannschaft trainiert hatte. Der Trainer begründete das mit der größeren Erfahrung des 28 Jahre alten Neulings aus Kanada.

Poulin spielte bereits in Nordamerika und Russland in den beiden besten Profiligen der Welt und hütete bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang das Tor der kanadischen Auswahl, die Bronze holte. Der 22 Jahre alte Franzreb werde aber "wieder seine Chance bekommen", sagte Jodoin. "Er hat einen guten Job gemacht, aber wir müssen den Druck verteilen."

Verzichten müssen die Berliner am Freitag auf die Langzeitverletzten Florian Busch, Frank Hördler, Thomas Oppenheimer und Marvin Cüpper. Außerdem fällt Verteidiger Mark Cundari wegen einer Handblessur aus. Er könnte aber bereits am Sonntag in Augsburg wieder zur Verfügung stehen.